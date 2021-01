Le premier rapport sur les effets indésirables du vaccin Covid-19 en France est tombé

Au total, 31 cas "d'effets indésirables graves" ont été recensés sur les 388.730 personnes vaccinées pendant la période d'observation.

Parmi ces cas graves, 4 épisodes de tachycardie, 2 réactions anaphylactiques et 2 infections à la Covid-19.

"La survenue très rapprochée entre la vaccination et deux cas de dissection aortique, considérées à ce jour comme non liés à la vaccination et pour lesquels les données ne sont pas encore complètes, conduit à poursuivre les investigations", est-il indiqué.

9 décès

L'enquête de suivi rapporte 9 décès.

"Il s’agissait de personnes âgées résidant en Ehpad ou en résidence vieillesse qui présentaient toutes des maladies chroniques et des traitements lourds", précise l'ANSM.

"Au regard des éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que ces décès sont liés à la vaccination."

Vaccin Moderna

Aucun cas d’effet indésirable avec le vaccin Moderna n’a été déclaré pour l'instant à l’ANSM.