Le préfet des Alpes-Maritimes testé positif au Covid-19

Placé en confinement par précaution en tant que "cas-contact", le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a été testé positif au Covid-19 ce vendredi matin.

"Des symptômes ont fini par apparaître. Ils étaient suffisamment marqués pour que je me fasse tester", explique le représentant de l'Etat qui poursuit : "tout a commencé par des picotements dans la gorge, puis une toux de plus en plus forte et enfin une élévation de la température qui s'est accélérée rapidement".

Bernard Gonzalez, qui soigne "au paracétamol", n'a pas cessé ses activités. "Cela ne n'empêche pas de travailler et de diriger les services de l'Etat", assure-t-il.

"Il faut absolument respecter la règle du confinement"

Attentif à l'évolution de la situation, le préfet des Alpes-Maritimes se dit satisfait de la mise en place, à son initiative, des messages relayés par drone depuis hier à Nice pour inciter les gens à rentrer chez eux.



L'appareil, fourni gracieusement par la société niçoise Drone 06, doit également voler à Cannes à partir de vendredi après-midi. "Il faut absolument respecter la règle du confinement", insiste Bernard Gonzalez.

Considéré comme un "cas-contact", le préfet était confiné depuis le début de la semaine pour avoir côtoyé à plusieurs reprises la semaine dernière le maire de Nice Christian Estrosi, testé positif au Covid-19 lundi matin.