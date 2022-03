Le portail Monaco Santé s'enrichit de deux nouvelles fonctionnalités

La décla’

"La santé numérique est porteuse d’avenir pour notre système de soin avec une triple ambition : anticiper, prévenir, traiter. [...] Grâce au numérique, notre système de santé doit pouvoir compter sur de nouvelles synergies entre tous les professionnels, sur des outils performants au service de tous. La e-santé pose également de nouveaux défis. Celui de la sécurité des données, car nous devons à la fois les protéger et les décloisonner. Et celui de l’inclusion numérique, car il faut aider tous les usagers – les patients et ceux qui les prennent en charge – à trouver leurs repères dans les nouveaux espaces numériques. [...] L’outil Monaco Santé marque une étape décisive pour la e-santé monégasque. Je souhaite qu’il soit bénéfique à toutes et à tous."

Le prince Albert II lors de la présentation officielle.