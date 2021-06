Le pollen pourrait augmenter la transmission de la Covid-19

Prudence si vous êtes allergique, ou en présence d'une personne allergique. C'est le message véhiculé par une étude scientifique: d'après les chercheurs, une corrélation existerait entre les taux d'infection au coronavirus et la cartographie des concentrations de pollen.

Si une personne infectée tousse ou éternue, le virus vient alors se fixer sur le pollen, qui est ensuite dispersé par le vent et inhalé par d'autres personnes. Une transmission peut donc avoir lieu par voie aérienne.

D'après les chercheurs, la charge virale transportée dans l'air deviendrait plus importante et les grains de pollen pouvant parcourir une distance beaucoup plus importante que les gouttelettes de salive, le risque de contamination est donc accru.

Ces derniers recommandent une distanciation sociale plus élevée dans les zones où les arbres libèrent des graminées.

Dans le Var, le risque allergique est de 4 sur une échelle de 5, d'après AtmoSud. Dans les Alpes-Maritimes, il est de 3 sur 5.