Le pass sanitaire obligatoire pour tous à Monaco dès le 23 août

La Principauté de Monaco resserre (encore) la vis.

Le 22 juillet, le gouvernement princier avait annoncé le retour de l'obligation du port du masque sur tout le territoire national, à l'exception des plages et des bords de piscine. L'exécutif monégasque avait, aussi, imposé l'obligation à toutes les personnes extérieures à la Principauté de présenter, dès le 24 juillet, un pass sanitaire à l'entrée des bars et restaurants du pays.

Ce mardi soir, les autorités monégasques ont annoncé l'élargissement de cette obligation aux Monégasques, résidents et salariés. Toutefois, pour ces trois catégories de personnes, celle-ci ne sera applicable qu'à partir du 23 août.

" Ce délai permettra aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de finaliser leur parcours vaccinal ", justifie le gouvernement princier dans un communiqué de presse.

Ce renforcement du dispositif sanitaire, décidé en concertation avec le Conseil national et validé par le prince Albert II, est destiné à enrayer le nombre de cas positifs à la Covid-19 qui ne cessent d'augmenter à cause de la propagation alarmante du variant Delta.

" Si ces derniers temps, les personnes prises en charge au CHPG étaient des personnes non-résidentes, les chiffres arrêtés de ce soir font apparaître 7 résidents sur les 15 personnes soignées à l'hôpital. La plupart des personnes contaminées et la très grande majorité des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés et présentent un profil plus jeune, commentent les autorités sanitaires du pays. Le gouvernement princier rappelle donc que la vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger et de protéger les autres. "