Le pass sanitaire ne sera finalement pas obligatoire en terrasse à partir de lundi pour les Monégasques

Le gouvernement princier rappelle ce jeudi par voie de communiqué "qu'à compter du lundi 23 août prochain, l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et aux bars sera élargie aux Monégasques, résidents et salariés de la Principauté âgés de plus de 18 ans".

Une décision conforme aux annonces du 27 juillet dernier mais deux dérogations font leur apparition.

"Compte tenu du moindre risque de contamination en extérieur, un pass sanitaire ne sera toutefois pas requis pour les Monégasques, résidents et salariés souhaitant s'installer sur la terrasse entièrement ouverte d'un restaurant ou d'un bar."

De même, un délai supplémentaire est accordé à certains mineurs pour s'attabler à l'intérieur d'un restaurant ou d'un bar même s'ils n'ont pas de pass sanitaire.

"Les Monégasques, résidents ou scolaires de la Principauté âgés de 16 et 17 ans ne seront pas tenus de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et bars d'ici au 23 septembre prochain."

Validées par le prince Albert II, ces nouvelles mesures ont été commentées ce jeudi par les élus du Conseil national, qui se félicitent "que la singularité de la Principauté soit systématiquement prise en compte".