Le pass sanitaire devient obligatoire dans les bars et restaurants à Monaco, à quelques exceptions près. Qu'en pensez-vous ?

Quand on parle des nouvelles mesures sanitaires qui touchent les restaurants monégasques, les avis sont très divers. Certains y voient une envie de donner plus d’avantages aux gens de Monaco. "Je trouve que ne pas pouvoir aller au restaurant dans ton propre pays si tu n’es pas vacciné aurait été illogique", abonde un client.

D’autres y voient plutôt de l’incohérence et le racontent avec humour. "Le fait d’être Monégasque ou résident n’immunise pas contre le Covid je crois, non?"

"Ça nous arrange"

Pourtant, la plupart des personnes qui profitent des terrasses sont ravies. "Ça nous arrange. On vient tout le temps là, ils savent qu’on est d’ici", expliquent Pauline Lepoivre et Audrey Pallanca après avoir profité de la terrasse du Woo avec leur amie.

Ces trois résidentes y trouvent donc leur bonheur. Mais tout le monde n’est pas du même avis. "Il aurait fallu autoriser l’accès sans pass sanitaire aux personnes qui habitent dans les communes limitrophes pour que ça soit cohérent", suggère un autre client.

Mais quelques personnes sont encore plus drastiques: "C’est soit le pass sanitaire exigé pour tout le monde, soit pour personne. Le virus n’a pas de nationalité".

L’accès aux terrasses sans pass sanitaire ne concerne que les Monégasques, résidents et salariés en Principauté. Alors certains y voient aussi une envie d’aider les restaurateurs. "Ça permet d’avoir un flux quotidien de locaux."

Et cela semble fonctionner puisque les terrasses étaient remplies hier, notamment dans la rue princesse Caroline.

"C’est bien pour les restaurateurs. On voit bien qu’en France c’est très compliqué. Je pense que ça les aide beaucoup", observe Ludovic Barelli, salarié monégasque.

Il faut dire que plusieurs professionnels de la restauration appréhendaient le moment où le pass sanitaire deviendrait obligatoire pour tous.

"Quand ce sont des habitués, on sait qu’ils sont résidents, alors on ne les contrôle pas. Maintenant ça va nous prendre encore plus de temps", déclarait, il y a quelques jours, la patronne du restaurant Le Comptoir. Cette dérogation accordée aux Monégasques, résidents et salariés de la Principauté, devrait un peu soulager les professionnels.

Une situation encore amenée à évoluer?

"Ça va sûrement encore changer", lance un témoin. À Monaco, les mesures sanitaires évoluent en fonction de la situation. "Le taux d’incidence (1) se stabilise autour de 200 ces derniers jours", a précisé Alexandre Bordero, directeur de la direction de l’action sanitaire hier, sur Monaco info.

Le gouvernement reste cependant prudent. Avec les retours des vacanciers et l’approche de la rentrée scolaire, ce dernier recommande à la population de se faire dépister.

(1) - Le taux d’incidence correspond au nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulé.