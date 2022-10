Le Palais princier et d'autres bâtiments de Monaco vont s'illuminer en rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

"Le dépistage précoce sauve des vies", rappelle Natasha Frost. Le message de la présidente de Pink Ribbon Monaco n’a pas vacillé en douze ans. L’association a été fondée à l’époque pour encadrer le mois d’octobre, déclaré rose par une quarantaine de pays dans le monde afin de soutenir et encourager le dépistage et réduire le nombre de cancers du sein.

C’est pourquoi, chaque début du mois d’octobre, plusieurs bâtiments de la Principauté s’éclairent en rose à la nuit tombée. Et ce sera le cas à nouveau ce jeudi soir avec une quinzaine de façades illuminées de la sorte, dont le Palais princier et la place du Casino.

Le public est d’ailleurs invité à prendre en photo ce moment et poster des clichés sur Instagram en taguant Pink Ribbon.

"Nous n’avons jamais eu autant de bâtiments éclairés que cette année, se réjouit la présidente. C’est une satisfaction de voir aussi que de plus en plus d’organismes se mobilisent pour Octobre Rose en Principauté. Monaco a permis de faire rayonner cette manifestation dans la région."

L’équipe, quant à elle, a multiplié les campagnes de sensibilisation pour le dépistage. Elle s’est aussi rapprochée d’Écoute Cancer Réconfort, pour allier leur force face à la cause commune, autant dans la prévention que dans le soutien des malades. "Notre but est de sensibiliser sur les méthodes de prévention et de dépistage précoce du cancer du sein."

À noter que le CHPG proposera en parallèle, aujourd’hui de 11 heures à 14 heures à la Tour Maternité et samedi de 9 heures à midi au marché de la Condamine, des stands d’information autour du cancer du sein.