Le nouveau conseiller-ministre de la Santé de Monaco veut "rendre attractif les professions de santé"

Ce vendredi matin au CHPG, Christophe Robino, nouveau conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, a remis, au nom de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la Santé, un prix spécial à Benoîte de Sevelinges, directrice de l’hôpital.

Ce trophée, comme nous le détaillerons dans une prochaine édition, symbolise un "message d’admiration et de gratitude à l’égard de tous les professionnels de santé" qui ont œuvré durant la crise sanitaire.



À cette occasion, l’ancien chef de service de néphrologie du CHPG nous a accordé une courte interview sur le sujet du Covid.



Que représente ce prix de l’OMS ?

D’abord, une belle reconnaissance pour les personnels qui ont participé à cette crise sanitaire inédite. Cela témoigne, aussi, de la solidarité qui a vu le jour à Monaco pendant cette pandémie et de l’implication de tous les acteurs du pays, que ce soit au niveau de l’État, des établissements de santé, des différents ordres professionnels de santé, des associations qui, au quotidien, ont assuré la prise en charge, la sécurité et le suivi des patients hospitalisés ou suivis à domicile.



Le plus dur est derrière nous ?

Je serai plus tempéré car on s’attend encore à quelques petites vagues. Même si on a allégé un certain nombre d’organisations, comme la diminution sensible des effectifs du centre Covid-19, il convient de maintenir une vigilance, de ne pas lever tous les dispositifs en cours. Ces derniers jours, on a constaté l’augmentation du taux de reproduction du virus (*). Le nombre de cas positifs va donc potentiellement augmenter ces prochains jours. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir d’autant que les établissements de santé et les services de réanimation ne sont pas saturés – ce qui témoigne du peu de virulence du variant en circulation –, mais je ne serai rassuré que quand on aura passé l’été.

"On tire toutes les leçons de cette pandémie"



Avec le changement climatique, les scientifiques avancent que les pandémies seront de plus en plus fréquentes. Préparez-vous déjà ces crises ?

On tire toutes les leçons de cette pandémie, de cette expérience. On va élaborer des plans de continuité permettant d’assurer le fonctionnement des établissements de santé et des différents services de l’État pour garantir une sécurité de fonctionnement et de la population, en cas de nouvelle pandémie.



Il était d’ailleurs question de la création prochaine d’une unité d’infectiologie dont est, pour l’heure, dépourvu le CHPG…

Aujourd’hui, on a la capacité d’absorber ces lits de maladies infectieuses dans d’autres services mais, effectivement, c’est une option que l’on envisage. À terme, dans le nouvel hôpital, il est prévu un plateau pour accueillir les patients victimes d’une crise sanitaire, quelle qu’en soit la nature, pas forcément infectieuse.

"La levée de l’état d’urgence est l’une des conditions de la réintégration des personnels médicaux non vaccinés"



Le gouvernement envisage-t-il de retirer le masque dans les établissements de santé, seuls lieux où l’obligation demeure en vigueur…

Les mesures ont été prorogées jusqu’au mois de septembre. C’est un principe de sécurité et de précaution, qui doit nous guider. Si l’état d’urgence était levé entre-temps, toutes les mesures qui y sont rattachées tomberaient.



Comme la décision de suspendre les personnels médicaux ayant refusé la vaccination ?

La levée de l’état d’urgence est l’une des conditions de leur réintégration. L’autre condition, telle qu’elle est prévue dans la loi monégasque, c’est le délai de 18 mois au bout duquel on réexamine les conditions de suspension. Pour le moment, c’est une question sur laquelle nous réfléchissons, les Français aussi puisqu’il y a des tensions en termes de personnel.

"On a dû traiter plusieurs urgences"



Il est aussi beaucoup question de perte d’attractivité dans le milieu de la santé…

Celle-ci existait déjà avant le Covid. Avec la crise, un certain nombre de personnels soignants ont pris conscience qu’ils pouvaient avoir le même niveau de revenus dans des professions moins contraignantes, en termes d’horaires, de psychologie et de responsabilités. Cette perte d’attractivité met en difficulté les établissements de santé, un peu à Monaco et beaucoup en France.Dans certaines structures, entre 15 et 20 % des lits sont fermés du fait du manque de personnel La politique de santé publique doit s’adapter à cette situation. C’est l’une des raisons du Segur de la santé.

Il a vocation à revaloriser ces professions de santé et à les rendre à nouveau attractives.

Il est important de sensibiliser à nouveau les gens à l’importance de ces professions et, je crois, leur donner la juste rémunération qu’ils peuvent en attendre.



Comment se déroulent vos premiers pas à la tête du Département ?

On a dû traiter plusieurs urgences, dont beaucoup sont liées à la dégradation de la situation sociale dans certaines branches professionnelles. J’attache une particulière attention, évidemment aux professions de santé, mais aussi à la situation particulière de la restauration. À Monaco, comme en France, un manque de personnels a débouché sur une crise. Ceux qui avaient un statut de saisonniers ou d’intérimaires ont trouvé d’autres débouchés. C’est, aussi, une profession avec d’énormes contraintes. Il faut aussi la rendre attractive. Nous continuons, bien sûr, sur les problématiques habituelles : la législation du travail et la législation sociale.

Nous allons, aussi, appréhender toutes les contraintes et difficultés liées à la poursuite des négociations en vue d’un accord d’association avec l’Europe. Celui-ci remet en question un certain nombre d’arrangements administratifs entre Monaco et la France qui doivent être pris en compte et gérés.



* Le nombre de personnes potentiellement contaminées à partir d’un sujet index.