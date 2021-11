Le nombre de lits dans les maternités sous la barre des 15.000 fin 2020

La contraction continue dans les maternités françaises, qui disposaient de 14.803 lits au 31 décembre 2020, contre 15.057 un an plus tôt, selon les données de la Drees.

Ces 254 lits supprimés ne sont qu'en partie ceux des trois maternités fermées l'an dernier, à l'hôpital public de Dinan (Côtes-d'Armor) et dans des cliniques privées d'Albi (Tarn) et Narbonne (Aude), qui totalisaient 43 lits fin 2019.

La réduction des capacités en obstétrique n'est pas un phénomène nouveau: en 2000, on dénombrait plus de 20.000 lits dans 742 maternités.

Leur nombre avait même culminé à plus de 1.300 dans les années 1970. Depuis cette époque, le "taux d'utilisation des lits" est passé de 22 à 49 accouchements par an et la durée moyenne de séjour a diminué de 8 à 4,6 jours, précise la Drees dans son dernier "panorama des établissements de santé".

Cette diminution n'est pas propre aux maternités: des milliers de lits sont supprimés chaque année dans les hôpitaux et cliniques (-5.700 en 2020), qui compensent en partie ces fermetures par des créations de places en soins ambulatoires - sans nuit sur place.