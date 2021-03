Le ministre de la Santé de Monaco annonce l'arrivée imminente de 5.000 doses du vaccin Pfizer

Conseiller de gouvernement - ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger dévoile les derniers chiffres de la vaccination à Monaco. Sur 8534 personnes vaccinées, 7359 ont reçu les deux injections. Les plus fragiles sont désormais protégés de la Covid-19, du moins de ses formes sévères.

Mais, comme en France, les stocks de vaccin n’abondent pas. Les réapprovisionnements arrivent au fil des semaines, des mois. Didier Gamerdinger annonce, toutefois, l’arrivée cette semaine de 5000 doses de Pfizer-BioNTech, et d’ici la fin du mois du vaccin AstraZeneca.

Combien de résidents et Monégasques ont été vaccinés et avec quel vaccin ?

A ce jour, 8534 personnes ont été vaccinées. Sur ce total, 7359 ont reçu les deux injections, bénéficiant ainsi du schéma vaccinal complet. Nous ne vaccinons, pour l’instant, qu’avec le Pfizer-BioNTech. Celui-ci marche très bien : il a très bonne réponse immunitaire et ne provoque pratiquement aucune intolérance. Les publications disent qu’il est efficace à 94 %, ce qui est remarquable.

Entre le 18 février et le 4 mars, seulement 624 personnes ont été vaccinées, alors que le centre basé au Grimaldi Forum est armé pour vacciner 600 personnes par jour. Manquez-vous de doses ?

Le souhait du gouvernement était de vacciner au plus vite nos aînés les plus fragiles, plutôt que de vacciner progressivement mais lentement, quitte à devoir attendre des doses complémentaires. En près de six semaines, nous avons vacciné 22 % de la population. C’est considérable. Notre capacité de vaccination est importante. Parmi la tranche « 75 ans et plus », nous avons vacciné 3609 résidents sur 5138 concernés, soit 70 %.

Cette semaine, nous attendons un réapprovisionnement de plus de 5000 doses Pfizer, prévues pour 2500 personnes. Nous voulons sécuriser le rappel, la deuxième injection. Certains États ont fait la première injection et attendent 5, 6, voire 7 semaines pour la deuxième. La notice de Pfizer précise qu’elle doit être administrée au bout de 3 semaines.

Pour l’heure, vous dépendez de la France puisque celle-ci vous rétrocède les stocks de vaccin. Explorez-vous d’autres réseaux, sans passer par elle ?

Pour l’instant, nous sommes approvisionnés par la filière européenne, par le canal de la France [à l’instar d’Andorre, ndlr]. Nous explorons toutes les possibilités. Un autre canal, celui de l’Organisation mondiale de la Santé via son dispositif The Covax Facility, doit nous livrer des vaccins, correspondant à 20 % de la population.

Nous avons donc précommandé 15 600 doses qui devraient arriver prochainement, dont 7200 d’AstraZeneca à la fin du mois de mars, puis du Pfizer ainsi qu’un autre vaccin dont le type et le nombre restent à déterminer.

Étudiez-vous des pistes comme le vaccin russe Sputnik V ?

Nous étudions toutes les pistes, y compris ce vaccin.

Nous regardons aussi du côté de Moderna auprès de qui nous avons effectué une précommande de 20 000 doses de vaccin. Il faut désormais qu’elles arrivent en Principauté. À l’échelle mondiale et européenne, la distribution des vaccins est difficile car les grands fabricants ont dû mal à produire autant qu’ils l’avaient annoncé.

Ils ne sont pas en capacité de nous fournir, selon le calendrier et le nombre de doses initialement promis.

Votre homologue français, Olivier Véran, a écrit aux soignants pour les inciter à se faire vacciner. Observez-vous une réticence à Monaco ?

Non. Au CHPG, 80 % des médecins et un peu moins de la moitié du personnel de l’hôpital sont vaccinés. En ville, 60 % des médecins et infirmiers ont été vaccinés. Dans les autres structures, la vaccination a été suivie. Nous allons continuer dans ce sens.

Quand seront vaccinés le grand public et les salariés ?

On fonctionne par groupe. Sachant que les aînés les plus fragiles et les plus jeunes avec comorbidités ont été pris en compte, on va progressivement descendre en âge. Ce sera bientôt le tour des résidents ayant entre 60 et 64 ans. Quand les résidents et Monégasques, sur la base du volontariat, auront été vaccinés, ce sera au tour des salariés. Il est difficile de donner une date. Cela dépend des approvisionnements en vaccin. Mais nous sommes prêts, le dispositif est en place.

La vaccination est-elle la clef pour mettre fin à cette épidémie ?

Oui, c’est sans doute la bonne solution. Mais il faut respecter ceux qui ne désirent pas être vaccinés. C’est le choix de chacun. Ce que l’on sait, c’est que le vaccin n’empêche pas d’attraper la Covid-19 mais il protège des formes les plus graves. Depuis que nous avons conduit la vaccination des plus âgés, des plus fragiles, nous observons une baisse du taux d’incidence à Monaco : une personne qui est vaccinée, même si elle attrape la Covid-19, est moins contaminante pour son entourage. Et, surtout, il y a moins de personnes âgées hospitalisées et en réanimation.