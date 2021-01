Le ministère de la Santé valide la création de cellules régionales de pilotage de la vaccination

Olivier Véran a en effet accédé à la demande de Régions de France, l’entité présidée par Renaud Muselier, de créer des cellules régionales de pilotage de la vaccination.

Sous la coprésidence du directeur général de l’ARS et du préfet de Région, elles réuniront chaque semaine les présidents de la Région, des Départements et des Ordres des médecins et des pharmaciens, pour anticiper les phases 2 et 3 de la campagne de vaccination.

Sept autres propositions en jachère

"C’est un premier pas qui était nécessaire sur le chemin d’une campagne territorialisée", a réagi Renaud Muselier, tout en regrettant que sept autres propositions émanant des Régions restent à ce stade lettre morte.

Notamment, l’évaluation précise des doses de vaccins disponibles dans le pays, la différenciation de la stratégie de vaccination en priorisant les départements ayant dépassé la cote d’alerte maximale, ou encore la possibilité pour les Régions – et les employeurs de plus de cent salariés – d’acheter des vaccins et de les mettre à disposition de tous les réseaux existants capables de vacciner : infirmières et médecins libéraux, pharmaciens, kinés, sages-femmes, etc.