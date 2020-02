Le maire de Vintimille critique vivement les décisions d'annuler le Carnaval de Nice et la Fête du citron de Menton

"Au sujet de cette crise sanitaire, je suis en contact permanent avec les collègues maires des communes italiennes voisines, souligne le maire. Nous avons également appliqué les directives régionales de Ligurie, de fermer les écoles notamment.

Nous sommes évidemment très attentifs à la santé publique, à celle de nos citoyens. Mais il faut faire attention, ne pas dramatiser. On en fait trop autour de cette question. Je veux tranquilliser nos amis, nos cousins français, nous n’avons rien ici, ni cas suspect, ni cas positif. Et il n’y en a pas plus dans les villes voisines. Les cas les plus proches sont à Alassio, dans un hôtel. C’étaient des gens qui venaient de Lombardie. S'il y en a, on les traitera, mais ce n'est pas le cas là."

Alors que les commerces de Vintimille pleurent la clientèle française, Gaetano Scullino se fait critique face à l’annulation de la Fête du citron et du Carnaval de Nice.

"C’est un vrai problème. Le maire de Menton a mis un terme à la Fête du citron qui a pourtant demandé un an d’organisation. Nous sommes à deux kilomètres et nous nous demandons pourquoi il a pris cette décision. Ce n’était pas une bonne idée d’annuler la Fête du citron. Ce n'était pas plus une bonne idée d’annuler le carnaval de Nice. Vous n'avez aucun cas à ce que je sache? Du coup les Français se posent des questions.

Ils se disent qu’ils ne vont pas venir faire leurs courses en Italie, à San Remo, à Vintimille. Ça m’inquiète. Cela aurait été bien qu’on parle entre maires de communes voisines frontalières. Mais personne ne m’a appelé, ni de Menton, ni de Nice pour me donner la possibilité d’en discuter. Il est vrai qu’ils prennent leurs responsabilités, mais je crois qu’il faut du calme en politique et ne pas affoler inutilement ainsi les populations."

Le maire de Vintimille a d’ailleurs un message pour les Français: "Chaque jour au standard de notre mairie, nous disons à nos citoyens qui nous interrogent de continuer à aller en France. Je dis en retour aux Français: continuez à venir chez nous, à Vintimille. Faites votre choix personnel évidemment, mais nous, nous continuons à vous accueillir à bras ouverts."