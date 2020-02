Le maire de Menton demande la mise en place d’un plan sanitaire d’urgence contre le coronavirus

Face à l’aggravation de la situation en Italie, concernant le Coronavirus, Jean-Claude Guibal, maire de Menton, demande la mise en place d’un plan sanitaire d’urgence, une mobilisation des établissements hospitaliers et sanitaires et le renforcement des contrôles sanitaires à la frontière en plus des contrôles d’identité.

Dans un communiqué, la Ville de Menton précise qu’un contact est d’ores et déjà établi avec Matignon. Ainsi, ce lundi 24 février, le maire de Menton prendra attache avec la Préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) "pour la mise en œuvre des mesures qui concernent la zone frontalière qu’est la ville de Menton."

