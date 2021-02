Le laboratoire américain Johnson & Johnson a déposé le dossier pour son vaccin anti-Covid auprès de l’Agence européenne du médicament

C’est le comité chargé d’examiner les données (CHMP) qui va étudier le dossier. S’il est validé il viendra rejoindre les trois autres vaccins autorisés dans l’Union européenne, ceux de Pfizer/BioNtech, Moderna et AstraZeneca.

L’Agence devrait se prononcer rapidement. En effet, les 27 membres de l’UE sont en proie à des difficultés d’organisation de leurs campagnes de vaccination. Entre retard de livraison et difficultés d’approvisionnement, l’arrivée d’un nouveau fournisseur pourrait permettre d’accélérer le processus et de garantir l’accès au vaccin pour toute la population.

Par ailleurs, l’UE vient de conclure un nouveau contrat avec Moderna portant sur l’achat de 300 millions de doses de vaccins supplémentaires. Plus précisément, 150 millions de doses devraient être livrés au second semestre 2021 et autant au premier semestre 2022.