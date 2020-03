Le hippisme touché par le coronavirus: les courses de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à huis clos jusqu'à la fin du meeting d'hiver

L'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer vient à son tour de prendre la décision d'organiser toutes les courses du meeting d'hiver jusqu'au 13 mars à huis clos.

La direction explique, "à ce jour, vu l’évolution rapide de l’épidémie de Coronavirus et de cas avéré sur la Côte d’Azur, les Membres de la Société des Courses, en liaison avec la mairie de Cagnes-sur-Mer, ont décidé de courir les 3, 7, 8 et 13 mars prochain à huis clos. Seules les personnes titulaires d’une carte professionnelle (entraîneurs, drivers et propriétaires) et le personnel nécessaire à l'organisation des courses pourrons entrer dans l'enceinte de l'hippodrome."

Le Grand Critérium de vitesse, la course phare de l'hippodrome azuréen, qui se déroulera le 8 mars prochain, le sera donc en petit comité.