Le Gynécobus permettra d'améliorer l'accès aux soins des patientes de l'arrière-pays varois

Si vous ne pouvez aller à la médecine, la médecine viendra à vous. D’ici au printemps prochain, c’est la philosophie qui devrait circuler à travers la Provence verte et Provence Verdon. En avril 2022, on espère en effet voir le Gynécobus sillonner le haut et le centre Var. Laure Fabre et les institutions qui ont porté le projet croisent les doigts très fort. Parce que recevoir "des patientes en mauvais état, qui n’ont pas consulté depuis plusieurs années", ce n’est pas tolérable.

Dans quelques mois, finis les délais impossibles, les dizaines de kilomètres à parcourir pour obtenir une consultation: les patientes des 43 villes et villages des deux communautés pourront bénéficier d’un suivi gynécologique.