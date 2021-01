"Le gros départ, c’est aujourd’hui". Les Ephad font leurs courses de vaccins à la pharmacie du CHU de Nice

"Le gros départ, c’est aujourd’hui", explique Rémy Collomp, chef du pôle pharmacie du CHU de Nice. Près de 4000 doses distribuées ce jour-là. Ce sont autant d ’Azuréens qui auront reçu la première injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Un premier pas, précise le pharmacien : "On attend d’autres livraisons cette semaine".

Après le démarrage timide et très décrié de la campagne de vaccination française le 27 décembre, ce lundi 11 janvier marque une nouvelle étape. à Nice, le CHU honore les commandes de 57 Ehpad privés et 24 établissements de santé (hôpitaux de Cannes ou Grasse, cliniques privées, centres de vaccination...). Ces nouveaux bénéficiaires n’ont pas traîné.

"Une vraie attente"

"En une heure et demie, près de la moitié des doses était déjà distribuée", constate Rémy Collomp. Signe de la pression des autorités sanitaires, mais aussi "d’une vraie attente locale des établissements et des résidents".

En témoigne Djamel Maamar. Employé de deux Ehpad à Tourrette-Levens et Revest-les-Roches, il file y livrer ce vaccin qui incarne "le bout du tunnel et un espoir".

Pour l’entrevoir, les visiteurs doivent gagner le bout du couloir. Là où trône le supercongélateur du CHU, le seul des Alpes-Maritimes en mesure de conserver le vaccin Pfizer aux -70°C requis.

La pharmacienne Thuy Collomb et son assistante Julie Renaud sortent les flacons (chacun peut produire six doses et se conserve cinq jours). Elles effectuent "un double comptage, pour éviter les erreurs". Glissent les flacons dans une enveloppe réfrigérée, avec poche de glace et instructions. Tendent une autre enveloppe qui contient le matériel de vaccination (aiguilles, tuberculines...).

"Défi logistique"

"C’est un peu Amazon, avec la contrainte de vaccins fragiles au niveau température", remarque Rémy Collomp. Il s’affaire au milieu des enveloppes pré-remplies : Lenval, Saint-François, Sospel, Entrevaux... "On n’a été avertis que vendredi. C’est un défi logistique. Comme ils viennent tous en même temps, ça fait goulot d’étranglement..."

Pour les visiteurs, le défi logistique est parfois... de se garer. Camille Wahlen, directrice de l’Ehpad "Les Amaryllis" à Nice, s’est fait sermonner par la sécu. "L’ARS m’avait pourtant dit de me garer là..." Mais sitôt récupérées les 65 doses prévues, elle lance un "bon courage!" aux équipes. "Ici, ils sont tous bien organisés. Allez, on file vacciner !"

"Un allié précieux"

Thierry Delucis et Stéphanie Tortora, du groupe Senectis (sept Ehpad), ont bien songé à louer "un véhicule frigo. Mais il aurait fallu un véhicule avec une température négative..." à défaut, ils scruteront de près la température à chaque livraison. Thierry Delucis "espère que les laboratoires ont bien travaillé. Il n’y a pas eu beaucoup de recul... Mais on est confiant. On espère que ça se passera bien."

Tous en témoignent : peu à peu, les indécis se convertissent au vaccin. Reste qu’il ne faudra "pas oublier l’importance du port des équipements de protection et des gestes barrières, nuance Nicolas Chavaud, directeur du « Clos des vignes » à Grasse. Le vaccin n’est pas LA solution miracle. Ca fait partie de tout un cheminement. C’est un allié précieux."