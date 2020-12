Le dépistage du coronavirus a débuté dans les lycées de la Côte d'Azur

Après la campagne de dépistage lancée, à titre expérimental, au lycée de la Montagne, à Valdeblore, fermé pendant une semaine à la suite d’une vingtaine d’élèves positifs à la Covid-19, l’académie de Nice et la Région Sud-Paca ont passé la vitesse supérieure.

Pour mettre en place une vaste opération de dépistage gratuit auprès du personnel de l’Éducation nationale volontaire. Et cette opération a débuté, ce mercredi matin, dans sept lycées des Alpes-Maritimes, dont le lycée professionnel Les Palmiers à Nice.

Ce mercredi, à 10 heures, le recteur Richard Laganier et Pierre-Paul Léonelli, conseiller régional, se sont rendus sur place pour assister au démarrage de ce dispositif anti Covid-19. "Le principe est de tester pour isoler les cas positifs et ceux contact, afin de casser la chaîne de contamination du virus, rappelle le recteur. Cela permet aussi d’apaiser certaines attentes et inquiétudes parmi le personnel."

Ce mercredi, cela ne se bousculait pas à l’infirmerie du lycée. En trois heures, il y a eu sept personnes volontaires pour ce test antigénique, nouvelle génération.

C’est quoi ce test antigénique?

Il s’agit d’un test PCR reposant sur un écouvillon. Une sorte de long coton-tige d’une quinzaine de centimètres à introduire dans la narine pour des prélèvements nasopharingés. Quelle différence avec les tests PCR classiques?

"L’opération dure quinze secondes, détaille une infirmière scolaire à la manœuvre ce mercredi. Elle est beaucoup moins désagréable car l’écouvillon étant plus souple, pour un résultat très rapide: en 15 minutes, on sait si on est positif à la Covid-19 ou pas."

En revanche, le test est moins sensible donc moins précis que le PCR.