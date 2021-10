"Le dépistage du cancer du sein m'a sauvé la vie"

Derrière, accrochés au mur, quatre clichés évocateurs en noir et blanc. Elle y apparaît, poitrine découverte, une cicatrice apparente après une éprouvante ablation du sein.

Terreau familial propice

"J’étais suivi très régulièrement depuis mes 38 ans car j’avais un terrain familial propice: ma mère et deux de mes tantes avaient eu un cancer du sein", témoigne celle qui est aussi membre du comité monégasque de l’association internationale des arts plastiques auprès de l’Unesco.

En 2016, en l’espace d’un an, une série d’examens révèle deux tumeurs. À la palpation, pourtant, Marie-Caroline Regottaz n’avait rien senti d’anormal.

"On dit souvent aux femmes de se palper et il faut le faire, surtout quand les tumeurs ont la forme de boules. Dans mon cas, c’était impossible à déceler au toucher. Il a fallu une mammographie, une échographie et IRM pour détecter les tumeurs. Sans ce dépistage régulier, cela se serait aggravé", estime-t-elle.

Elle subit alors une ablation du sein et amorce l’hormonothérapie. "C’est une forme de chimiothérapie, mais plus légère", résume-t-elle.

Un traitement, avec cachets, difficile à supporter au quotidien. "J’ai été très malade pendant un an. Il a fallu ce laps de temps pour que mon corps s’habitue réellement aux effets secondaires. Je suis toujours sous traitement mais j’arrive au bout. On finit par s’habituer et à gérer. Cela ne m’empêche pas de faire des choses, de travailler", explique-t-elle.

"Écouter son corps"

Chacune réagit différemment à la maladie. Certaines s’isolent. D’autres éprouvent le besoin de rejoindre une association, de faire du sport. Marie-Caroline Regottaz, elle, a usé de son talent artistique.

"J’ai réalisé une série sur les fées où chacune suggérait une attitude avec les mains: la stupéfaction, la patience, la protection, l’équilibre… Ce fut mon exutoire, ma façon de me relever de tout ça. Un an après, j’ai décidé de faire la reconstruction avec une opération de prothèses mammaires."

Son conseil aux femmes pour affronter au mieux la maladie? "C’est délicat, on est toutes différentes. Certaines en parleront directement à leurs familles, d’autres le cacheront. Je dirais qu’il faut qu’elles écoutent leur corps. Il ne faut pas penser qu’on est surhumaine. La fatigue ressentie est indescriptible. Il faut se reposer, attendre que ça passe, essayer d’avoir le sourire. Le mental est très important. C’est une grande partie du combat."