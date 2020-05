Le dépistage de la population résidente commence ce mardi et voici comment il va se dérouler

Dès ce mardi – selon une logique d’ordre alphabétique et sur la base du volontariat – les Monégasques et résidents de 5 ans et plus sont invités à se présenter dans l’un des deux centres de dépistage pour savoir en dix minutes si, oui ou non, leur organisme a été en contact avec le Covid-19. Puis ce sera au tour des salariés et scolaires (sur autorisation des parents).

Au total: pas moins de 90.000 personnes sont concernées par cette campagne, dont le coût est entièrement pris en charge par l’État.



"Notre capacité théorique est de 4.000 personnes testées par jour", confiait ce jeudi Didier Gamerdinger, conseiller - ministre des Affaires sociales et de la Santé.

Si le test sérologique s’avère positif, des analyses complémentaires devront déterminer si les anticorps révélés indiquent que la personne a été en contact avec le virus et est immunisée, ou si elle développe des anticorps parce qu’elle est malade. Ces tests en masse permettront de connaître le statut sérologique de la population mais aussi de la rassurer. Si cela est nécessaire, une quarantaine pourra être imposée.



Le dépistage se fait par ordre alphabétique (1re lettre du nom d’usage):



- A (mardi 19, mercredi 20 mai à l’espace Léo-Ferré)

- B (mardi 19, mercredi 20 mai au Grimaldi Forum)

- C (jeudi 21, vendredi 22 mai au Grimaldi Forum)

- D (jeudi 21, vendredi 22 mai à l’espace Léo-Ferré)

- E (samedi 23 mai à l’espace Léo-Ferré)

- F (samedi 23 mai au Grimaldi Forum)



De 8h à 18h, du lundi au samedi. Présentation d’une carte d’identité ou d’une carte de résident. En cas de non-disponibilité lors du créneau annoncé, des sessions de rattrapage seront organisées. Renseignements: +377.92.05.55.00.