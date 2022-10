Le décès d'une personne résidente attribué à la Covid-19 révélé à Monaco

Le gouvernement princier de Monaco, dans son bilan sanitaire hebdomadaire, annonce le décès d'une personne résidente de 78 ans, porteuse de la Covid-19, survenu le samedi 22 octobre. Depuis que la pandémie a éclaté, début 2020, c'est le 58e décès d'une personne habitant à Monaco en lien avec le coronavirus.

Cet été, dans son "Observatoire des impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19", l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques dévoilait que les victimes étaient âgées en moyenne de 84,5 ans et que deux tiers des résidents étaient âgés de 80 ans et plus. 29 hommes et 28 femmes étaient alors concernés par ces données.

Entre le 17 et le 23 octobre, 87 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés en Principauté, portant le bilan sanitaire du pays à 14 895 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.

13 personnes hospitalisées et une en réanimation au CHPG

Ce dimanche, 13 personnes, dont 6 résidentes, étaient hospitalisées au Centre hospitalier Princesse-Grace de Monaco. Une personne est soignée en réanimation.

Par ailleurs, 42 personnes étaient suivies par le Centre de suivi à domicile qui soutient médicalement les patients présentant peu de symptômes. Ceux-ci sont invités à se confiner à domicile.

Enfin, les autorités monégasques ont communiqué les chiffres liés au dépistage. 1214 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non-résidents entre le 17 et le 23 octobre. Le taux de positivité s'élève à 14,2%. Quant au taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, il s'élève à 222, contre 189 la semaine précédente.