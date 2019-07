Le cycliste Thibaut Pinot a fait étape à Monaco ce mardi

Il aurait pu gagner le Tour de France. Beaucoup l'ont cru capable de rouler en vainqueur sur les Champs-Elysées. Lui-même, dans un entretien accordé au Monde et à L'Equipe lundi, les deux dernières interviews avant ses vacances, Thibaut Pinot l'affirme: "Mon classement n’était pas figé. On ne saura jamais. C’est très frustrant. Dans ma tête, cela va de la meilleure à la quatrième place, mais je me voyais au moins sur le podium, bien sûr."

Dans ces longs entretiens, le leader de l'équipe Groupama-FDJ revient aussi sur cette blessure qui l'a contraint à abandonner, dans la souffrance et en larmes, à 86km de la ligne d'arrivée de la 19e étape, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes.

Une blessure que le champion français est venu soigner à Monaco, ce mardi, précisément à l'Institut monégasque de médecine du sport (IM2S). Ou, tout au moins, évaluer la gravité.

une irm et une consultation

Comme à son habitude, dans un souci de préservation du secret médical et de la tranquillité de ses patients, l'IM2S reste très discret. La direction de la clinique orthopédique de Monaco se limite à confirmer l'information: "Thibaut Pinot était en consultation à l'IM2S dans le cadre du suivi de sa blessure", indique-t-on à la direction de l'Institut.

C'est la fameuse déchirure à la cuisse gauche qui a contraint le champion à l'abandon. Selon nos sources, Thibaut Pinot a bénéficié d'une IRM, puis d'une consultation par le Dr Régis Coudert, spécialiste en médecine du sport.

Interrogé, le service de presse de l'équipe Groupama-FDJ indique que le choix de la clinique monégasque s'explique par la proximité du lieu de vacances du cycliste, semble-t-il dans le Var. Et que, désormais en vacances, le Franc-Comtois ne souhaitait plus accorder d'interview ou de photo.

A nos confrères parisiens, Thibaut Pinot n'a pas caché ses ambitions pour le Tour de France 2020: "L’an prochain, je repartirai avec l’objectif de faire le mieux possible, le plus près du podium, comme cette année."

En attendant, les résultats de ses examens passés à Monaco devraient être connus dans les prochaines heures.