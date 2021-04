Le couvre-feu reculé de 19h à 20h dès samedi à Monaco

A Monaco, le 1er avril ne rime pas avec mauvaise blague. Attendue depuis l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi soir, la position du gouvernement princier tend vers un léger allègement du dispositif en place.

"Compte tenu de la situation sanitaire, le prince Albert II a décidé de prolonger l’ensemble des mesures sanitaires actuelles en reculant l’heure du début du couvre-feu d’une heure. A compter du 3 avril, le couvre-feu s’établira donc de 20h à 6h", a ainsi communiqué ce jeudi soir le gouvernement princier.

Une heure de liberté en plus pour tous, à l'heure où les jours rallongent.

"La situation sanitaire de la Principauté démontre que les dispositifs mis en place ont permis un ralentissement de la circulation du virus. Concrètement, en deux mois, le taux d’incidence a été divisé par deux", précise le gouvernement pour justifier cet allègement.

Rappelant la nécessité de respecter les gestes barrières et d'être prudent lors des rassemblements privés, le gouvernement annonce que plus de 30% de la population est désormais vaccinée à Monaco.

"Ces résultats sont le fruit des efforts consentis par chacune et chacun tout au long de ces dernières semaines et de la progression de la vaccination. Aujourd’hui, plus de 11.500 personnes sont vaccinées, soit plus de 30% de la population résidant en Principauté. Le gouvernement princier poursuit sans relâche la campagne de vaccination avec les personnes de +55 ans qui ont manifesté le souhait d’être vaccinées avant d’élargir à d’autres groupes."