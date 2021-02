Le coronavirus était-il déjà présent en France en novembre 2019?

Quand la Covid-19 a-t-elle commencé à circuler en France? Jusqu'alors, le premier cas de coronavirus en France était recensé, rétrospectivement, au 27 décembre 2019. Mais une étude de chercheurs français, publiée le 6 février dans la revue European Journal of Epidemiology, conforte l'hypothèse que le virus était présent en France depuis, au moins, novembre 2019.

Cette étude a analysé 9.144 échantillons sanguins collectés entre novembre et la mi-mars issus de toutes les régions métropolitaines. "Nous avons commencé par analyser des échantillons prélevés en janvier et février, et nous en avons trouvé bien plus de positifs que ce à quoi nous nous attendions, explique auprès du Monde l’épidémiologiste Marie Zins, membre de l'équipe de recherche. Nous avons donc cherché à voir si nous en trouvions dès l’automne."

Résultat: dix cas positifs recensés entre novembre et décembre 2019.

Si l'enquête n'exclut pas d'éventuelles "erreurs de classification de certains participants", elle précise qu'il est "peu probable que tous soient des résultats faux-positifs".

"Un taux de contamination d'un cas pour mille dès novembre"

Pour Fabrice Carrat, directeur de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique et qui a dirigé cette recherche, "ces résultats suggèrent que dès les mois de novembre et décembre, le taux de contamination dans la population française est déjà de l’ordre d’un cas pour mille".

Avec ces chiffres, le taux de contamination serait de 100 personnes pour 100.000 habitants durant les mois de novembre et de décembre de l'année 2019. Ramenées au taux d'incidence, calculé par semaine, ces données suggèrent que la France aurait déjà été à un niveau "orange" de propagation du virus dès cette période, si on se base sur les indicateurs de suivi de l'épidémie du gouvernement.

Les chercheurs ont pris contact avec les personnes testées rétrospectivement positives pour les interroger sur d'éventuels symptômes. Parmi elles, "cinq avaient expérimenté des signes de maladies respiratoires virales et huit avaient eu des contacts rapprochés avec des personnes qui présentaient de tels signes".

Ils ajoutent qu'un homme, testé positif en novembre 2019, a eu "un échantillon indéterminé en juillet 2020 puis un test PCR positif en septembre 2020 pour de nouveaux symptômes, suggérant une possible réinfection".

Enfin, bien que certaines régions comme le Grand-Est ou l'Ile-de-France aient été plus impactées par la première vague de la Covid-19, cette étude "ne montre pas de surreprésentation de la maladie dans certaines régions [...] on semble trouver des cas de manière sporadique, un peu partout sur le territoire".

"Ces indices d'une circulation déjà soutenue du nouveau coronavirus en Europe dès les mois de novembre, voire d'octobre, mettent à mal l'hypothèse d'un départ de l'épidémie sur le marché de Huanan, à Wuhan, en Chine, au début du mois de décembre 2019", estime Le Monde. Cela viendrait confirmer les premières conclusions de l'enquête menée en Chine par l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'origine du coronavirus.