Le congrès e-healthword veut faire évoluer la santé grâce aux nouvelles technologies

Un cinquième congrès e-HealthWorld Monaco. Ce succès, c’est d’abord et déjà celui de l’intérêt de tous pour la médecine connectée. Professions de santé, laboratoires, technologies, législateurs, mais aussi les décideurs tels que les hôpitaux et les institutions de l’État, tous sont concernés.

La Principauté, consciente d’avoir "un certain retard en la matière", dixit Thierry Poyet, conseiller technique de la délégation interministérielle pour la Transition numérique de Monaco, met les bouchées doubles pour basculer dans l’ère de la e-santé.

Ce mardi, le congrès e-HealthWorld a permis de faire un point d’étape avec les différents protagonistes.

C’est Charles Nahmanovici, cofondateur de la manifestation, qui a lancé l’édition. Il s’est attaché à souligner combien le congrès travaillait main dans la main avec Monaco et grâce à des instituts comme le Technion.

"Lieu d’échanges de premier plan"

Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, a ensuite pris la parole pour ouvrir e-healthworld 2019.

"Cet événement s’est très rapidement affirmé comme un lieu d’échanges de premier plan sur la santé numérique, sujet d’intérêt majeur." Il a souhaité rappeler qu’"il nous faut évoluer et être en phase avec les avancées les plus positives dans ce domaine. Nous voulons le faire résolument car nous sommes convaincus que c’est là que se jouera l’avenir d’une santé publique et privée de qualité. C’est en ce sens que le gouvernement s’engage".

Didier Gamerdinger a annoncé qu’un portail de santé sera opérationnel d’ici peu, proposant des informations générales, un annuaire des acteurs de la santé, un module de prise de rendez-vous en ligne et un espace réservé aux professionnels. Une première avancée concrète pour tous. "Ce devrait être d’ici douze mois", confirmait ensuite Benoîte de Sévelinges, directrice du Centre hospitalier Princesse-Grace.

Un autre grand chantier sera l’hébergement des données de santé dans un cloud souverain sécurisé par l’État. Et d’ici deux ans, chaque patient devrait disposer de son dossier médical numérique individualisé: "Cela simplifiera ainsi le parcours de soins et permettra d’être plus efficace au service du patient", note Didier Gamerdinger.