Le confinement est-il vraiment efficace pour freiner l'épidémie de coronavirus? Une étude de l'Université de Stanford le remet en question

Le confinement sert-il vraiment à empêcher la propagation de la Covid-19? Alors que l'ombre d'un nouveau confinement plane encore sur la France, la réponse est négative selon une étude de chercheurs de l'Université de Stanford. Parmi eux, John Ioannidis, une référence mondiale de l'analyse épidémiologique, souvent cité par Didier Raoult.

Publiée le 5 janvier dans la revue European Journal of Clinical Investigation, l'étude conclut: "Bien que des petits bénéfices ne sont pas à exclure, nous n'avons pas trouvé de bénéfices significatifs sur la hausse des cas des mesures les plus restrictives. Des réductions similaires [des contaminations] peuvent être obtenus avec des mesures moins restrictives."

Autrement dit, le confinement et la fermeture de la plupart des commerces ne seraient pas plus efficaces pour faire diminuer le nombre de contaminations que les simples gestes barrières comme la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque.

Véritable pavé jeté dans la mare, cette publication fait l'objet de débats houleux dans la communauté scientifique depuis plusieurs semaines. Elle va à contre-courant de toutes les autres recherches de ce genre. On vous explique tout.

Que dit cette étude et sur quoi s'appuie-t-elle?

Les recherches tentent de mesurer l'efficacité des "interventions non pharmaceutiques" (INP), toutes les mesures sanitaires mises en place par les gouvernements, notamment les plus restrictives comme la fermeture des commerces et, surtout, le confinement.

L'étude compare la courbe des contaminations de dix pays (Angleterre, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Iran, Italie, Pays-Bas, Suède et Corée du Sud, ces deux derniers ayant adopté des mesures moins restrictives) et les corrèle avec la mise en place des différentes restrictions.

"Les données sont loin d'indiquer que les mesures les plus restrictives ont fourni des avantages significatifs supplémentaires au-delà des mesures les moins restrictives", affirme-t-elle.

Pire encore, selon les chercheurs, les contraintes fortes déployées en France n'auraient pas empêché notre pays de subir en moyenne plus contaminations que la Suède (+7%) et que la Corée du Sud (+13%), où les libertés étaient plus grandes.

Pourquoi il faut prendre cette étude avec des pincettes?

Les travaux de ces chercheurs de Stanford comportent de nombreuses limites. "Les préoccupations soulevées par notre étude quant à la sélection des pays, à la sélection des INP, aux délais, sont toutes légitimes", reconnaît Eran Bendavid, un des auteurs.

La première d'entre elles, reconnue par les chercheurs, est de se baser sur le nombre confirmés de cas de Covid-19 dans les pays étudiés. La Suède a nettement moins testé sa population que les autres pays étudiés. "Comparer le nombre de cas en Suède et en Italie n'a guère de sens si l'on ne tient pas compte des disparités dans le nombre de tests effectués", précise l'épidémiologiste australien Gideon Meyerowitz-Katz auprès de Libération. La comparaison est donc biaisée.

Le panel de l'étude est assez peu élargi puisqu'elle s'appuie uniquement sur dix pays. Surtout, et en même temps c'est pratiquement impossible à quantifier, elle ne prend pas en compte la différence entre les cultures, les politiques et les sociétés. Ainsi, des recommandations sanitaires des autorités en Corée du Sud induisent un fort et rapide changement de comportement de la population, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays européens. Cela explique en partie, et l'étude le reconnaît, la non nécessité de mesures drastiques dans le pays.

Un autre aspect que l'étude ne prend pas en compte: le temps entre la mise en œuvre d'une politique et ses effets. Les mesures les plus fortes sont prises quand la situation épidémique empire, mais il faut leur laisser un peu de temps pour montrer leur efficacité. Le pic de l'épidémie de coronavirus lors de la première vague se trouvait début avril, trois semaines après l'instauration du confinement, avant de voir la courbe des contaminations chuter fortement.

Que disent les autres études sur l'efficacité du confinement?

Vu les conséquences économiques et sociales qu'elles peuvent avoir, il est légitime de s'interroger sur la réelle efficacité des mesures de confinement. Si elle est difficile à réellement déterminer, celle de Stanford est complètement à contre-courant des études les plus sérieuses sur le sujet.

Deux d'entre elles font figure de références, toutes deux publiées en juin dans le magazine Nature: celle de l'Imperial College de Londres, dont les experts conseillent le gouvernement britannique, et celle de l'Université de Berkeley, aux Etats-Unis.

Cette dernière assure que les différents confinements au printemps dernier dans six pays du monde, dont la France, ont permis d'éviter plus de 500 millions d'infections au coronavirus. La Britannique estime quant à elle que les mesures fortes mises en place ont sauvé la vie de 3,1 millions de personnes dans onze pays européens, dont la France, au printemps 2020. Elle conclut également que le nombre de personnes contaminées par un malade a chuté de plus de 80% grâce au confinement.

En juillet, dans le magazine Science, l'institut Pasteur estimait aussi que le confinement avait eu un "impact massif sur la transmission du SARS-CoV-2 en France".