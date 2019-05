Mardi soir, le club Soroptimist a remis un chèque de 3 600 euros à la Ligue contre le cancer dans les jardins de l'hôtel Westminster de Menton. L'argent a été récolté grâce au « Défi rose », course à pied organisée en septembre dernier par le club féminin Soroptimist, la ville de Menton, Menton Plus et le CCAS.

Dans le cadre du « Défi rose », 500 courageux ont participé à la course, qui s’est déroulée sur le bord de mer de Menton. « À noter que nous avons récolté de l’argent des participants, mais aussi des dons de personnes qui n’ont pas couru », souligne Patricia Martelli, membre du Soroptimist, vice-présidente du CCAS et adjointe au maire déléguée aux Affaires sociales et à la solidarité.

Le chèque a été remis au docteur Maurice Schneider, président du comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer et Alain Piriou, secrétaire général de l’association.

L'argent permettra de financer la recherche, ainsi que les actions menées dans les espaces « Ligue » de Nice et d'Antibes. Ces derniers proposent un accompagnement (avocats, psychologues...) et des soins (sophrologie, musicologie, groupe de théâtre...), afin d’améliorer le quotidien des personnes ayant un cancer et de leurs proches.