Le Club des Supporters de l'AS Monaco lance une gamme de masques au profit d'associations

Parce que la demande est là. Parce que le foot leur manque. Parce qu’ils ont trouvé une société en dehors de Monaco capable de les fabriquer dans des délais raisonnables. Mais surtout parce que le seul euro de bénéfice sur chaque vente ira dans la poche d’une association locale, le bureau du Club des Supporters de l’AS Monaco (CSM) vient de lancer sa propre gamme de masques.

Une première commande de 300 exemplaires est attendue sous huitaine au siège de l’association, au stade Louis-II. Mais il est déjà possible de réserver, y compris depuis l’étranger, pour les plus fervents supporters de l’ASM foot comme de l’ASM basket et autres.

Lavable 40 fois et taille unique

L’envoi des masques par voie postale sera privilégié une fois votre chèque reçu par le CSM.

Lavable 40 fois et taille unique, ce masque en tissu anti-projections – non homologué – est vendu au prix de 6 euros.

"On le paye 5 euros et on a décidé de le vendre un euro de plus pour les reverser à l’association La Boîte de Jeux, qui s’occupe des enfants", précise le président du CSM, Jean-Paul Chaude.

"ça va être difficile pendant

un moment pour

les associations"



Si le succès est au rendez-vous, le CSM a reçu la garantie qu’il pourrait produire d’autres masques. "Et on continuera à reverser un euro à une association locale car, financièrement, ça va être très difficile pour toutes les associations pendant un moment."

Le masque se décline en deux modèles sur la traditionnelle diagonale rouge et blanche : l’un avec le "Daghe Munegu" sans ballon ; l’autre avec le "Munegu 1924" et un ballon.

Savoir +

www.supportersmonaco.com