Le Centre Hospitalier Princesse Grace favorise-t-il la transmission de la Covid-19 à Monaco?

La circulation active du coronavirus à Monaco et son pourtour se traduit depuis ce début d’année par un taux d’occupation élevé des services d’hospitalisation conventionnelle et de réanimation au Centre hospitalier Princesse-Grace. Alors qu’un cluster de 11 cas avait été identifié en fin d’année dernière (5 médecins et 6 personnels paramédicaux), et que des familles de patients supputent des contaminations après l’hospitalisation de leurs proches, la question se pose de la circulation du Covid au sein même de l’hôpital de Monaco.

"En rien une garantie"

"La question des contaminations intra-hospitalières est délicate à caractériser", concède d’emblée le comité pluridisciplinaire "Covid" du CHPG. "Le temps d’incubation du virus est très variable d’un individu à l’autre, puisque la littérature scientifique l’évalue de 5 à 21 jours. Il est donc difficile de déterminer le lien de causalité et le moment exact de l’infection en l’absence de contact à risque élevé identifié."

Le contexte des dernières semaines accentuant le flou. "Le virus circule de manière très intense, au point que beaucoup de personnes se retrouvent diagnostiquées positives sans avoir la moindre idée du moment de leur contamination."

Et ce, même si des mesures préventives ont été prises. "L’ensemble des hospitalisations, programmées et urgentes, font désormais l’objet d’une RT-PCR préalable, ou réalisée à l’admission; il n’en demeure pas moins que, si ce dépistage a une visée probabiliste et nous permet régulièrement de détecter de nouveaux cas, il ne constitue en rien une garantie."