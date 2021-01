Le centre de vaccination de Menton a officiellement ouvert ce lundi

Les personnes de plus de 75 ans qui s'étaient inscrites en premier ont pu inaugurer, ce lundi après-midi, les locaux de Menton Plus aux Sablettes dans leur nouvelle mue : un centre de vaccination contre la Covid 19.

Une série de barnums a été installée sur place pour que leur intimité soit respectée durant les deux étapes clé ; l'entretien avec un médecin pour s'assurer de l'absence de contre-indication, puis la vaccination à proprement parler.

Cette semaine, 400 habitants du littoral recevront ainsi leur première injection du vaccin Moderna, plus simple à stocker et à utiliser pour les soignants que la version du laboratoire Pfizer. Une montée en puissance devrait avoir lieu les prochaines semaines.

Parmi les premiers vaccinés mentonnais figurait le maire lui-même, Jean-Claude Guibal, éligible et soucieux de montrer l'exemple.

À l'instar des deux pionniers, Jacques et Daniel, qui espèrent que les gens seront de plus en plus nombreux à se faire vacciner... dans l'attente du retour des jours heureux.