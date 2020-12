Le Centre de suivi à domicile des patients Covid à Monaco reste actif

Il a ouvert dans l’urgence, face à l’épidémie, le 23 mars dernier. Depuis quelques jours, au Centre de suivi des patients à domicile, les décors de Noël parsèment les bureaux des équipes. Le provisoire s’éternise.

En huit mois, le CSD, installé à l’Auditorium Rainier-III, aura tissé un fil avec 738 personnes atteintes par le virus et confinées à domicile le temps que s’efface la maladie.

Ce lundi, encore 19 personnes étaient inscrites dans les fichiers. Il y a trois semaines, il y en avait 127 au compteur. Un pic qui avait été anticipé avec la remise en action forte de ce pôle, début septembre. "La structure à l’auditorium avait été mise en sommeil physiquement en mai car nous n’avions plus beaucoup de cas. À distance, un médecin, avec un téléphone et un ordinateur, avait assuré une veille. Mais fin août, les cas ont augmenté à nouveau. Nous avons doublé cette veille, en faisant appel à des médecins retraités. Puis, en septembre, décision a été prise de réactiver la structure en recrutant du personnel dédié", explique Ludmilla Raconnat Le Goff, secrétaire général du département des Affaires sociales et de la Santé.

En effet, au démarrage de la crise sanitaire au Principauté, la cessation de nombreuses activités avait permis de trouver du personnel volontaire pour développer ce centre. "Un certain de nombre de personnes avaient indiqué être disponibles pour travailler avec nous : des médecins libéraux, du personnel de l’hôpital, des gens de l’administration, continue Ludmilla Raconnat Le Goff. Pour cette réouverture, ces gens n’étaient plus disponibles, nous avons commencé par recruter une infirmière, puis le personnel du centre médico-sportif tout entier, à savoir deux médecins, deux infirmières et deux secrétaires, l’établissement ayant été mis en veille."

Plateau unique

Désormais, sur un même plateau, sont réunis le centre de suivi, les équipes chargées des enquêtes épidémiologiques et le centre d’appels où six personnes ont été recrutées pour faire vivre, 7 jours sur 7, ce call center.

L’équipe est la porte d’entrée pour obtenir un dépistage à l’Espace Léo-Ferré. Mais aussi pour répondre aux questions diverses de la population.

Un cahier de procédures a été remis à chaque opérateur pour savoir quoi répondre. Et, proximité oblige dans les locaux de l’Auditorium Rainier-III, les médecins du centre de suivi ne sont jamais loin.

Même si leur principale activité est d’abord de converser avec les personnes positives et confinées. Pour ce suivi, la philosophie est restée la même: décharger la médecine de ville en suivant à distance des personnes testées positives et consignées chez elles.

Le lien se fait par le téléphone, à raison de deux appels journaliers pour savoir comment se sentent les personnes touchées.

En parallèle, les équipes de la Croix-Rouge assurent le suivi logistique: les courses, les ordonnances, les médicaments…

Au cours de la deuxième vague, des équipes en binôme, avec un bénévole et un médecin superviseur, se sont formées pour se rendre au domicile des patients les plus fragiles.

Une visite pour voir le malade, prendre ses constantes et proposer aussi un examen médical pour des personnes qui, parfois, n’avaient pas consulté depuis. "Ce dispositif complémentaire a pu juguler des situations préoccupantes en permettant une évaluation médicale, détaille le docteur Richard Manas. Parfois, à J + 7 ou J + 8, la situation pouvait s’aggraver chez des gens qui n’avaient pas encore vu de médecin. Ça a conduit à quelques hospitalisations."

Si, ces derniers jours, les contaminations ont baissé, la structure elle, reste en place. "Elle a assuré, elle a fait du bien en proposant un lien aux patients, souligne Didier Gamerdinger, conseiller-ministre des Affaires sociales et la de Santé. C’était mon souhait dès le départ, après avoir entendu les témoignages en Italie de personnes décédées chez elles de la Covid sans avoir eu d’aide extérieure. Aujourd’hui, le centre restera actif tant qu’il y aura des patients, et peut être réarmé très facilement. C’est le besoin qui commande."