Le CCAS forme des référents pour prévenir le risque suicidaire dans les communes de la Riviera Française

"C’est une mission qui doit être portée par une collectivité locale, au départ. Et puis, il faut qu’elle soit partagée largement. On ne peut pas être efficaces si on reste tout seul dans notre coin." Après avoir permis à la question des violences faites aux femmes de faire un grand bond en avant (Notamment en engageant Roquebrune-Cap-Martin à signer, avec le CCAS, le premier contrat local de mobilisation et de coordination de lutte contre les violences faites aux femmes de la Riviera Française. Lire Nice-Matin du 21 avril 2022., ndlr), il y a quelques mois, Najoua Hurcet, directrice du CCAS (centre communal d’action sociale) de Roquebrune-Cap-Martin s’est engagée sur la question des risques suicidaires.

Un travail de prévention sur lequel elle planchait déjà en 2018, mais que le virus avait freiné. "Le conseil local de santé mentale avait été créé, nous avions réalisé un diagnostic de territoire et constitué des groupes de travail. Nous avancions bien. Et puis, nous avons été plongés dans la gestion de crise..." Une pandémie qui, malheureusement, n’a fait que donner du sens au dispositif. Le traumatisme est réel, les dépressions vont crescendo et touchent tous les profils.

Former des "référents"

"C’est un chantier, de plus en plus d’actualité, qui part d’une convention tripartite entre le CCAS, l’agence régionale de santé (ARS) et le secteur psychiatrique de l’association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) à Nice", explique Najoua Hurcet. On l’appelle l’action Sentinelle. Parce qu’elle consiste à former des personnes qui sauront détecter la faille. Déceler la faiblesse, la fragilité. Le mal-être. Et, surtout, qui sauront quoi enclencher derrière. Comment orienter et accompagner.

Portées par le CODES 06 (comité départemental d’éducation pour la santé), ces formations "au repérage de la crise suicidaire" ont déjà été données à nombre d’agents de Roquebrune. CCAS, travailleurs sociaux, police municipale... "L’idée, c’est d’avoir des référents dans chaque service, que l’on peut solliciter en cas de doute ou de besoin."

La directrice du CCAS souhaite étendre encore la liste de ceux, capables de prévenir le drame, et notamment aux médecins libéraux. Elle a déjà des touches mais elle ne compte pas s’arrêter là. "C’est l’objectif 2023."

Un réseau fort

"Nous sommes une petite commune et j’aimerais que d’autres s’emparent, comme nous, de cette question essentielle. Qu’elles se structurent, qu’elles développent et nourrissent leur réseau et qu’elles soient en mesure d’agir le plus efficacement possible. » Elle insiste, passionnée, sur la nécessité d’un maillage : « Menton, par exemple, a créé son conseil local de santé mentale aussi. Nous nous connaissons, nous avons souvent les mêmes interlocuteurs, le même réseau. J’espère que nous pourrons engager des actions communes fortes."

Elle croit en cela, en une solidarité qui casse les frontières des communes, qui contamine les communautés d’agglos... et qui sauvent des vies.

Elle souligne: "Les formations sont gratuites ! Il est facile de les enclencher. Ce n’est pas quelque chose qui pèse sur le budget des Villes. Mais c’est quelque chose d’utile."