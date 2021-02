Le cabinet de radiologie de Breil a (encore) fermé ses portes

Radiologue sur Antibes, il avait ouvert un deuxième cabinet à Roquebillière. Il a ensuite fait une demande à l’ordre départemental des médecins, pour ouvrir un troisième site à Breil, sur proposition du docteur Jean-Louis Gerschtein, président de la maison de santé pluridisciplinaire de La Roya.

Une activité pas viable

Appuyée par l’ARS, la maison de santé a investi pour optimiser le matériel. Puis, dans la nuit du 2 au 3 octobre, le passage de la tempête Alex rebat les cartes. "Son activité n’était plus viable, car la moitié de la vallée a dû mal à accéder à Breil, malgré les convois routiers. Malheureusement, c’est un service fondamental", explique le docteur Jean-Louis Gerschtein.

Et ce n’est pas la première fois que la vallée se retrouve confrontée à cette situation. "Souvent, les gens restent un an, parce que c’est un endroit assez isolé. Mais, les deux derniers praticiens sont partis parce qu’ils n’arrivaient pas à avoir d’autorisation pour ouvrir un deuxième site", précise Jean-Louis Gerschtein.

Des partenariats envisagés

Il reste donc un manipulateur radio, qui vient une fois par semaine au centre hospitalier de Tende. Les résultats ne sont cependant pas analysés sur place : ils sont envoyés à Nice et reviennent, plusieurs semaines après, dans La Roya.

Les personnes ayant besoin de faire des radios doivent donc descendre au centre hospitalier La Palmosa à Menton, ou sur Nice. "On réfléchit à un partenariat avec La Palmosa, ou avec un cabinet de radiologie privé mais, en attendant, on cherche une équipe de radiologie sur Breil, pour améliorer l’accès aux soins dans la vallée", ponctue Jean-Louis Gerschtein.

La Roya a besoin de personnel soignant

La maison de santé pluridisciplinaire de La Roya recrute donc une nouvelle équipe de radiologie. Les personnes intéressées peuvent appeler le 04 93 04 44 88 ou se rendre sur msp-roya.com.

Les Ehpad de Breil et Tende cherchent également des infirmières, aides-soignants et agents des services hospitaliers. Pour Breil, il faut adresser un mail à adjointdirecteur@hopital-breil-sur-roya.com. Et, pour Tende, l’envoyer sur ogiacometti@hopital-stlazare.com.