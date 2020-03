L'Automobile Club de Monaco maintient les deux Grands Prix à ce jour et renforce les mesures sanitaires dans ses locaux

"En raison de l’évolution de la progression du Coronavirus (Covid-19) et conformément aux directives gouvernementales de protection de la Santé Publique, l’Automobile Club de Monaco (ACM) vous informe de

la fermeture aux membres et au public du Restaurant, de la Boutique et de la Billetterie, à dater de ce jour et ce jusqu'à nouvel ordre", fait savoir ce lundi par communiqué l'Automobile Club de Monaco.

Le service "Accès Riverains", Square Gastaud, sera également fermé. Toutefois, il reste opérationnel et joignable par téléphone au 00.377.97.77.95.70 et par mail : riverains@acm.mc.

COntrôle

de la température, utilisation du gel...



"Toute personne accédant au Club, le personnel compris, devra se soumettre aux consignes sanitaires en vigueur (contrôle de la température, utilisation du gel hydroalcoolique)", précise l'institution monégasque.



Au passage, l'ACM confirme que les Grands Prix historique (8 au 10 mai) et de F1 (21 au 24 mai) sont, pour l'heure, maintenus.

RELIRE. Grand Prix F1 de Monaco: "Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre une décision d'annulation", assurent les organisateurs