L'association Pink Ribbon Monaco a remis un chèque de 25.000 euros au CHPG pour la recherche sur le cancer du sein

L’association Pink Ribbon Monaco a remis, ce lundi après-midi, un chèque de 25.000 euros au Centre hospitalier Princesse Grace. La somme, récoltée lors d’un récent gala à l’Hôtel Hermitage, permettra de financer un protocole de recherche clinique mené par le Dr Florent Hugonnet auprès de 40 patientes atteintes d’un cancer lobulaire du sein.

Celui-ci représente 5 à 15 % des cancers du sein et demeure l’un des plus difficiles à dépister avec les techniques d’imagerie habituelles. Le bilan d’extension, autrement dit la série d’examens permettant d’évaluer le stade d’évolution du cancer, pose aussi des difficultés car le Pet-scan, utilisé avec le radiotraceur habituel (FDG), ne repère pas toutes les métastases. "Il s’agit donc de recourir à une nouvelle méthode d’imagerie médicale pour mieux caractériser ce type de cancer, mieux localiser ces métastases et ainsi mieux les soigner. En un mot, améliorer les chances de survie par un acte rapide et ciblé, communique le CHPG. Merci à Pink Ribbon Monaco pour son fidèle soutien."

En présence de l’acteur Noah Wyle



La remise de chèque à la directrice de l’hôpital, Benoîte Rousseau de Sevelinges, s’est déroulée en présence de Noah Wyle, alias Dr Carter dans la série Urgences. La remise de chèque à la directrice de l’hôpital, Benoîte Rousseau de Sevelinges, s’est déroulée en présence de Noah Wyle, alias Dr Carter dans la série Urgences. L’acteur, également demi-frère de la présidente de Pink Ribbon Monaco, Natasha Frost-Savio, était présent en Principauté pour le gala du 10 février ainsi que pour la marche de 5 km de ce dimanche.



Étaient également présents Céline Cottalorda, déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes, le Dr Georges Garnier, chef de service « hôpital de jour cancérologie » et l’artiste Anthony Alberti, connu sous le pseudonyme Mr OneTeas. Étaient également présents Céline Cottalorda, déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes, le Dr Georges Garnier, chef de service « hôpital de jour cancérologie » et l’artiste Anthony Alberti, connu sous le pseudonyme Mr OneTeas. C’est ce dernier qui avait piloté l’œuvre collective Wonder Woman, accrochée derrière eux (notre photo), inaugurée lors de la Journée internationale des droits des femmes en 2022

L’illustration d’une femme forte à l’image des dizaines de personnalités et anonymes appartenant à la gent féminine qui y avaient participé, armées de bombe de peinture et des pochoirs. Elles y avaient inscrit des mots puissants : "Égalité", "Écologie", "Unité", "Liberté", "Sororité", "Droits", "Femmes".