L’AS Monaco se mobilise et lance un appel à donner son sang au CHPG

Le nouveau directeur général de l’AS Monaco Jean-Emmanuel de Witt s’est rendu au centre de transfusion sanguine du CHPG.

Un déplacement dans le cadre de la journée internationale du don du sang qui s’est déroulée le 14 juin dernier. La veille, une trentaine de salariés du club sont venus sur invitation donner leur sang.

En Principauté, le nombre de dons annuel tourne autour des 1.800. Un chiffre insuffisant comme l’a rappelé le docteur Hervé Renard, chef de service du centre de transfusion sanguine de Monaco. "Les besoins sur Monaco sont de 5.000 dons de sang par an."

Si cette année on espère atteindre les 2.000 dons du côté du centre, l’objectif est loin d’être atteint. "On a un rôle social à jouer. Je suis ravi que l’AS Monaco soit associée à cette opération. Un club de football est aussi une société de communication. On est très visible et c’est très important qu’on utilise cette visibilité pour relayer des messages qui vont au-delà du sport", précise Jean-Emmanuel de Witt qui en a profité pour donner son sang.

Un geste d’une trentaine de minutes qui peut s’avérer indispensable pour sauver des vies.