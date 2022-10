La vaccination contre les sous-variants d’Omicron a débuté à Monaco

Au fil des mois et années de pandémie, le coronavirus n’a cessé de muter. Alpha, aux prémices de la crise sanitaire, puis Delta et Omicron. Désormais, dans la littérature scientifique, on parle plutôt de… BA.4 et BA.5.

Depuis ce lundi en Principauté, le vaccin bivalent Pfizer-BioNTech administré aux Monégasques, résidents et salariés, peut combattre ces deux sous-variants d’Omicron, actuellement en circulation.

"Ce vaccin est accessible aux personnes ayant un schéma vaccinal complet comportant au minimum deux injections de vaccin ou une injection et une infection documentée (test PCR ou antigénique positif)", fait savoir le gouvernement princier.

Les personnes fragiles incitées à se faire vacciner

Cette dose de rappel bivalent, accessible à tous, est fortement préconisée pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi qu’aux personnes immunodéprimées ou souffrant d’une ou plusieurs comorbidités. Elle est particulièrement recommandée pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et les femmes enceintes.

Les modalités pour se faire vacciner

Pour en bénéficier, il est possible de prendre rendez-vous auprès du Centre d’appels Covid-19 (+377.92.05.55.00.), lequel est joignable du lundi au dimanche, de 9 h à 17 h.

Autre possibilité pour se voir octroyer un créneau horaire: le site web https ://vaccination- covid19.gouv.mc ou bien directement en ligne sur le site internet Monaco Santé: https ://patient.monacosante.mc/fr/vaccination-covid-19/monaco.

Le vaccin monovalent Comirnaty de Pfizer-BioNTech reste, quant à lui, disponible pour la primo-vaccination des personnes âgées de 12 ans et plus.