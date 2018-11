La santé numérique va prendre du coffre

Ca va être un « big bang numérique », promet Didier Gamerdinger. Mais comme le dit le proverbe, Rome ne s'est pas faite en un jour, et la stratégie de e-santé en Principauté se déclenche tout juste. Objectif : faire entrer le monde de la santé à l'ère du numérique en facilitant les échanges entre le public et les professionnels. Tout en permettant aux patients de disposer et stocker les données les concernant virtuellement. « Le gouvernement veut une action résolue,...