La ruminococcine, nouvelle arme contre les bactéries pour contrer la résistance aux antibiotiques

C’est une course contre la montre dont l’OMS a fait une priorité: la recherche de nouvelles armes contre les bactéries, pour contrer la résistance grandissante aux antibiotiques. Parmi plus d’une cinquantaine d’équipes françaises contribuant à la recherche de nouvelles molécules antibactériennes, celle d’un laboratoire de l’Institut des sciences moléculaires de Marseille (iSm2) a mis en évidence le grand intérêt d’une bactérie présente dans notre microbiote intestinal, Ruminococcus gnavus. Les explications du chercheur pradétan Mickaël Lafond, référent scientifique de cette équipe.

Présentez-nous Ruminococcus gnavus?

Il s’agit d’une bactérie commensale; elle vit en symbiose dans le tube digestif de 90% des hommes sains. Elle appartient à notre microbiote intestinal. C’est l’une des bactéries majoritaires, bénéfiques pour l’hôte. Il faut savoir que notre tube digestif contient environ un millier d’espèces de bactéries et qu’il y a plus de bactéries dans notre intestin que de cellules qui nous composent! Le microbiote intestinal est d’ailleurs désormais considéré comme un organe à part entière, les rôles qu’il joue dans notre santé sont multiples. Il est par exemple impliqué dans des pathologies comme l’autisme, l’obésité ou le cancer colo-rectal et les travaux de recherche à son sujet sont par conséquent très nombreux.

Quel est l’intérêt de Ruminococcus dans la recherche de nouvelles armes contre les bactéries?

Un des rôles majeurs des bactéries du tube digestif, c’est l’effet barrière. Elles ont un rôle de défense contre les bactéries pathogènes, le plus souvent dites opportunistes. Ruminococcus vit dans l’épithélium intestinal et son arme à elle, c’est une molécule qu’elle produit: un peptide antimicrobien (autrement dit une petite protéine), la Ruminococcine C, ou RumC. Cette molécule lui permet de se protéger, mais aussi de protéger son hôte en conservant l’homéostasie, c’est-à-dire la stabilité de la santé intestinale. (NDLR/ À l’opposé de l’homéostasie, la dysbiose ouvre la porte aux infections et aux maladies chroniques, comme les maladies auto immunes.)

Quels sont les points forts et les faiblesses de RumC?

Elle a surtout des points forts et ils sont nombreux! Elle est active contre un grand nombre des bactéries pathogènes classées parmi les cibles prioritaires de l’OMS, celles pour lesquelles il faut développer une solution thérapeutique rapidement.

Elle est efficace à des doses comparables à celles des antibiotiques conventionnels et les premiers tests d’induction de résistance montrent que contrairement aux antibiotiques conventionnels, elle n’engendre pas de résistance. Bien sûr, c’est un point qu’il faudra vérifier dans le temps, on ne peut pas le certifier encore.

Un autre point fort est son absence de toxicité pour l’homme et pour l’animal. Nous sommes en phase préclinique: on la teste sur les cellules humaines et sur des explants. On est allé jusqu’à 200 fois la dose efficace sans constater de toxicité, même si bien sûr il faudra encore le vérifier en phase clinique. C’est un point important: trouver des molécules antimicrobiennes ce n’est pas si difficile, mais trouver des molécules qui ont une innocuité pour l’homme, c’est plus compliqué. On est allé un peu plus loin que le stade des tests in vitro et on l’a testé sur modèle animal. On a constaté un bien-être animal supérieur à celui des antibiotiques conventionnels: il faut 48 heures pour arrêter l’infection intestinale, la reprise de poids est plus rapide. C’est vraiment prometteur.

Pour le moment, on ne lui a pas trouvé de point faible, à l’exception de son coût de production.

Où en est la recherche sur RumC?

Nous sommes toujours en phase préclinique et il nous manque un élément essentiel pour aller plus loin: décrypter son mécanisme d’action pour pouvoir le maîtriser. C’est ce sur quoi nous travaillons. Le projet, financé par l’Agence Nationale de la Recherche depuis 2016, a été reconduit sur la période 2021-2025 avec cet objectif primaire. Dans un premier temps, jusqu’en 2020, nous avons travaillé en étroite collaboration avec une équipe du CEA de Grenoble, dirigé par Victor Duarte, au laboratoire de chimie et de biologie des métaux. Désormais, nous collaborons également avec une équipe toulousaine du Laboratoire de Microbiologie et Génétique Moléculaires (LMGM) spécialiste du pneumocoque.

Quand peut-on espérer un médicament?

Le nerf de la guerre, c’est aussi le coût de production. Pour une entreprise pharmaceutique, ce qui compte, c’est le rendement. Mais la RumC a vraiment de nombreux atouts: elle a des propriétés anti-inflammatoires et elle est pro cicatrisante. On peut imaginer par exemple, même si on en est loin, un pansement contenant de la RumC qui empêchera l’infection et accélérera la cicatrisation.