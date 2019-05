Afin d’évoquer le projet de refonte des textes sur les syndicats, le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, a reçu au Ministère d’Etat, mardi 7 mai, l’Association de l’industrie hôtelière monégasque (AIHM), l’Association monégasque des activités financières (AMAF), la Chambre patronale du bâtiment, la Fédération des entreprises monégasques (FEDEM), la Fédération des syndicats de salariés de Monaco (F2SM) et l’Union des Syndicats de Monaco (USM), en présence de la Direction du travail et de la Direction des affaires juridiques.

Partisan d'une approche concertée et multilatérale, Didier Gamerdinger a ainsi invité les syndicats, qui « vivent ces lois au quotidien », à participer à leur modernisation, afin que l'ensemble des observations recueillies constituent la base de la réflexion à venir.