La rédaction répond: "Un employeur a-t-il le droit de demander à ses salariés de cacher leur positivité au coronavirus?"

"Un employeur a-t-il le droit de demander à ses salariés de cacher leur positivité à la Covid-19 aux autres salariés de l'entreprise? Que risque-t-il?"

Non, l'employeur est tenu d'informer ses salariés en vertu de l’article L. 4122-1 du Code du travail, qui dispose que "conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail".

Outre la nécessité d’assurer le respect des gestes barrière, figurent aussi la nécessité d’informer les salariés susceptibles d’avoir été en contact avec un personnel contaminé, la nécessité de prendre toute mesure d’organisation adaptée et de faire procéder sans délai à un nettoyage approprié des surfaces concernées par le risque de contamination.

Si l’un des salariés est dépisté positif à la Covid-19, indique le ministère du Travail, alors l’employeur doit:

- renvoyer de suite le salarié contaminé à son domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin de traitant ;

- informer les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts.

Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à quelques jours sur des surfaces sèches, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises:

- équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique et de gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces);

- entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent; les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique; un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé; les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents; les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.

En cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, l’employeur peut être condamné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale à indemniser le salarié pour faute inexcusable. La faute inexcusable existe dès lors que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience des dangers auxquels était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il encourt une lourde peine s’il ne remplit pas ce devoir de fourniture ou qu’il laisse certains salariés travailler sans le mettre. Ce manquement peut alors être qualifié de faute inexcusable, avec une indemnisation à verser aux salariés touchés.

