La rédaction répond: "Pourquoi les cas de Covid-19 ne sont pas donnés ville par ville?"

Bonjour Danette, vous nous avez posé la question suivante:

"Pourquoi le nombre de cas de contaminations n'est pas communiqué au public ville par ville?"

NOTRE RÉPONSE

C’est le même problème depuis le début de la crise sanitaire: il est impossible de disposer de données officielles fiables sur l'épidémie de coronavirus à l'échelle des communes. L'Agence régionale de santé, autorité compétente en la matière, y voit plusieurs inconvénients.

D'abord, entre la mobilité pendulaire (déplacement journalier de la population des grands centres urbains entre les lieux de domiciles et les lieux de travail ou de scolarité) et celle liée à la période touristique, chiffrer une population précise sur un territoire communal au jour le jour est illusoire.

"Le nombre de cas pourrait paraître faussé, car il serait à mettre en rapport avec le nombre d’habitants (...) Nous avons essayé d’établir un taux d’incidence [le nombre de nouveaux cas, rapporté à 100.000 habitants, sur une semaine] par commune, et très vite, nous en avons vu les biais", explique Sébastien Debeaumont, directeur adjoint de l’ARS.

"Les gens ont une vie nomade, ils fréquentent plusieurs villes sur une journée, notamment pour les mouvements de travail. Ils sont domiciliés sur une commune, travaillent sur une autre, pratiquent un loisir encore ailleurs, etc."

Il poursuit: "Aujourd’hui, le taux d’incidence est élaboré au niveau du département. Le R zéro, le taux de reproduction du virus [il montre le nombre moyen de personnes qu’une personne contagieuse peut infecter] se situe à 1,5, c’est-à-dire que l’épidémie progresse. Ce R zéro est régional. Nous pouvons observer des situations locales particulières, pour motiver certaines décisions. Mais nous ne descendons pas à l’échelle de la commune."

Ensuite, le respect du secret médical impose à la retenue. "Les maires me le disaient encore récemment, il est compliqué de garantir l’anonymat [des personnes malades] et de respecter le secret médical, indique M. Debeaumont. Nous sommes tenus par le secret médical, c’est un débat qui a eu lieu, autour des données individuelles et de leur traçabilité. C’est un devoir éthique."

Le responsable confirme avoir constaté des exemples locaux de stigmatisations. "Nous avons connu, effectivement, dans la phase aiguë de la crise, une identification de patients positifs, ce qui a entraîné des formes de harcèlement et de stigmatisation. Cela concerne aussi les réseaux sociaux. J’ai un cas de figure de ce type, à Toulon par exemple."

Dans les Alpes-Maritimes comme dans le Var, l'ARS propose sur la plateforme www.data.gouv.fr un point épidémiologique quotidien consolidé par Santé publique France, qui comprend également les chiffres-clés nationaux. Y figurent toutes les données hospitalières détaillées département par département.

Par ailleurs, les Agences régionales de santé, les préfectures de régions et les préfectures publient des bulletins d’informations centrés sur leur territoire de compétence.

Seule raison dans laquelle l'ARS peut procéder à une identification locale: la présence d'un foyer épidémique. "Par contre, nous avons un principe: quand on a un cluster ou une concentration de signaux, le maire est prévenu par l’ARS ou par le préfet", conclut le directeur adjoint.

Si vous souhaitez à votre tour nous envoyer une question, c'est par ici ou via le formulaire ci-dessous.