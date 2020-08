La rédaction répond: "Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, et non pas 6 ou 7 ans?"

Bonjour Bducretot, vous nous avez posé la question suivante:

"Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, et non pas 6 ou 7 ans?"

NOTRE RÉPONSE

C'est en effet à partir de 11 ans que le port du masque devient obligatoire à l'école, dans les espaces publics clos ainsi que dans les villes qui l'imposent en extérieur.

Pourquoi? Parce que la limite d'âge fixée par le gouvernement est avant tout déterminée par la capacité d'un enfant à savoir mettre un masque correctement.

Cette ligne est celle communément défendue par les autorités sanitaires mondiales. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef recommandent en effet "le port du masque aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes".

Au-dessous de 6 ans, le port du masque ne s'avère pas une protection efficace contre le coronavirus, selon les spécialistes. Plusieurs règles importantes sont en effet à respecter: se laver les mains avant de le prendre, le saisir par les bords pour ne pas toucher la partie centrale, qu'il couvre bien le nez, la bouche et le menton, ou encore se laver les mains si on le touche.

Des consignes difficiles à respecter pour les plus petits. "Les enfants âgés 5 ans et moins ne devraient pas être obligés de porter un masque", écrit l'OMS. Selon le ministère de l'Education, "pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire".

Chez les 6-11 ans, l'organisation internationale ne déconseille pas forcément le port du masque, à condition (1) que l'enfant sache l'"utiliser correctement et en toute sécurité", qu'il a la possibilité de le remplacer ou de le laver, qu'il est surveillé par un adulte et bien instruit sur la méthode à suivre pour le porter.

"Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école", explique le ministère de l'Education.

1. L'OMS précise aussi que le port du masque chez un 6-11 ans ne s'impose qu'en cas de "transmission intense dans la zone où réside l'enfant", en cas d'interaction "avec d'autres personnes exposées à un risque élevé de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées et celles souffrant d'autres affections préexistantes". En outre, il faut aussi prendre en compte les "incidences potentielles du port du masque sur l'apprentissage et le développement psychosocial" de l'enfant.