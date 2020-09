La rédaction répond: "Peut-on faire du jogging au canal de Gairaut sans porter de masque?"

Bonjour Vitalogie1, vous nous avez posé la question suivante:

"Les enfants de moins de 11 ans peuvent-ils attraper le coronavirus et le transmettre à leur famille?"

NOTRE RÉPONSE

Non, le port du masque est bien obligatoire pour les adeptes de jogging sur l'ensemble du territoire de la commune de Nice.

La réponse est formulée par la préfecture des Alpes-Maritimes. A Nice, "les joggeurs sont astreints, comme les piétons, au port du masque".

D’une manière générale, "et dans l’intérêt de tous", le préfet appelle chacun à faire preuve de bon sens dans la mise en œuvre des gestes barrières, "et à faire preuve de responsabilité et de civisme pour se protéger soi-même et aussi pour protéger les autres".

