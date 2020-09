La rédaction répond: "Les enfants sont-ils des vecteurs importants de la Covid-19?"

Les enfants ont même été relativement épargnés par le virus. Dans le "Journal of the American Medical Association" du 24 février, seulement 2% d'enfants et d'adolescents de moins de 19 ans étaient recensés parmi les 72.314 premiers cas. Il n'y avait aucun décès chez les enfants de moins de 9 ans.

Les données provenant de différents pays (dont la France) ont ensuite confirmé la moindre fréquence de l'infection chez l'enfant et sa moindre gravité. "L'infection est le plus souvent bénigne responsable de signes cliniques peu spécifiques (toux, fièvre, rhinite et parfois signes digestifs). Les cas graves sont très rares", indique la SFP.

Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies a publié le mois dernier une étude sur les caractéristiques des enfants hospitalisés pour la Covid dans 14 états des Etats-Unis entre le 1er mars et le 25 juillet. Le taux d'hospitalisation était de 8 pour 100.000 habitants contre 164 pour les adultes.

Parmi les 208 des 576 enfants pour lesquelles les données étaient détaillées, un enfant sur 3 a eu recours aux soins intensifs. Un patient est décédé. 38% des enfants hospitalisés avaient une obésité.

