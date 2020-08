La rédaction répond: "Faut-il porter le masque à la table de belote du club de loisirs?"

Bonjour Chantal, vous nous avez posé la question suivante:

"Faut-il porter le masque lors d'une partie de cartes organisée au club de loisirs?"

NOTRE RÉPONSE

Oui, le port du masque est fortement recommandé par les autorités sanitaires. Il peut être rendu obligatoire par les associations elle-mêmes, selon le règlement intérieur choisi (parfois jusqu'à votre installation aux tables de jeu, lors des déplacements dans la salle, voire à la table).

Mais non, sauf disposition contraire, le port du masque à la table de jeux n'est pas une obligation légale. Pourquoi? Parce que votre lieu de rassemblement n'est pas considéré comme un lieu public clos au contraire des salles de casinos, de cinémas, de conférences ou de spectacles.

Néanmoins, la bonne application des gestes barrières reste de rigueur: distanciation physique d’un mètre, gel hydroalcoolique, sens de circulation, désinfection des locaux et sanitaires… Et le port du masque est bien obligatoire dans les parties communes (toilettes, couloir, espace d'accueil, etc.)

