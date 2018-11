La Principauté engagée aux côtés de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la qualité de l'air

Une délégation monégasque, conduite par Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement des Affaires Sociales et de la Santé, accompagné notamment de Carole Lanteri, ambassadeur, représentant permanent de Monaco auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et de la direction de l'Environnement, a participé à la première Conférence mondiale de l'OMS sur la pollution de l'air et la santé, qui s'est tenue à Genève.

