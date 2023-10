La Principauté de Monaco commande 3.000 doses de vaccin contre la Covid-19

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 à Monaco et à la forte contagiosité du variant Eris, le gouvernement princier préconise un rappel vaccinal, d’autant plus chez les plus de 65 ans ou chez ceux présentant des comorbidités.

"Pour beaucoup, les symptômes sont mineurs. Mais chez les plus fragiles, cela peut entraîner la décompensation de maladies chroniques et être à l’origine de formes graves", a confié, ce jeudi en conférence de presse, Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé à Monaco.

3.000 doses du vaccin Comirnaty ont été commandées et arriveront la semaine prochaine en Principauté. La vaccination se fera au Centre monégasque de dépistage au CHPG. "Nous sommes en discussion pour mettre ce vaccin à disposition des praticiens de ville pour améliorer la couverture vaccinale."