La princesse Stéphanie et les autorités monégasques accentuent l'information autour du Sida

Questions à Gervais Dionne, chercheur :

« La tri-thérapie, c’est neuf millions de vies sauvées »

Avec une équipe d’une cinquantaine de chercheurs au Canada, Gervais Dionne est un des pères de la tri-thérapie. Aujourd’hui retraité et résident monégasque depuis trois ans, il compte poursuivre sa mission en offrant notamment de son temps.



Quelle est exactement votre découverte?

J’ai trouvé une molécule qui porte les noms de 3TC, Épivir ou encore Lamivudine qui a permis la tri-thérapie en 1989, c’est-à-dire quatre ans seulement après que l’on identifie le VIH par le Pr Luc Montagnier à Paris au début des années quatre-vingt. Et ce fut neuf millions de vies sauvées.



Vous êtes allé très vite!

L’AZT seul ne marchait pas du tout. On l’a combiné avec une autre molécule. Ca fonctionnait bien dans le laboratoire mais pas chez les patients. L’idée a été d’associer une troisième molécule. Et ça a marché! Nous sommes parvenus ainsi à freiner la réplication du virus. Le virus est devenu indétectable et donc intransmissible.

Entre la découverte du virus et les armes pour le combattre, la recherche a été incroyable. Dans l’échelle du temps de la médecine, c’est extrêmement court. C’est dû, entre autres, à une mobilisation formidable des chercheurs. Les médias étaient très actifs. Maintenant on ne parle plus assez du VIH et du sida. Et pourtant le problème est loin d’être réglé.



Bientôt un vaccin?

Nous n’avons pas réussi sur les vaccins à cause de la nature du virus qui est de muter. C’est très frustrant. Mais un laboratoire travaille sur deux molécules très puissantes et mieux tolérées. L’annonce a été faite fin juillet à Amsterdam. Cette bi-therapie va donner un nouveau souffle. La rechercher continue.